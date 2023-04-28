Engelli bir vatandaşın seçimde oy kullanma endişesi

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: AZİZ METİN TURAN

Tijen Özistek isimli yurttaş, "Benim kızım ağır engelli, bir işte çalışamaz raporu var ama seçmen kağıdı geliyor. Çok merak ediyorum bu nasıl oluyor? Benim kızım nasıl oy kullanacak? Bana seçmen kağıdı yolluyor devletim, nasıl oy kullanacak? Bunun cevabını alabilir miyim? Beni seçim sandığı başında mutlaka görevliler almayacaklar içeri, peki benim kızım içeride ne yapacak? Cevap istiyorum. Ben bununla ilgili bir belediye çalışanına sordum, 'ne var girersin' dedi bana ama içeri girilmiyor. Ağır engelli bu çocuk partiden anlamıyor, nasıl yapacağız bilemiyorum" dedi.

Kocaeli'de bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitingine katılan Tijen Özistek engelli kızı için seçmen kağıdı geldiğini belirterek şunları söyledi:

"BENİM KIZIM AĞIR ENGELLİ, SEÇMEN KAĞIDI GELİYOR"

"Merhabalar ben seslenmek istiyorum. Benim kızım ağır engelli, bir işte çalışamaz raporu var ama seçmen kağıdı geliyor. Çok merak ediyorum bu nasıl oluyor? Benim kızım nasıl oy kullanacak? Bana seçmen kağıdı yolluyor devletim, nasıl oy kullanacak? Bunun cevabını alabilir miyim? Beni seçim sandığı başında mutlaka görevliler almayacaklar içeri, peki benim kızım içeride ne yapacak? Cevap istiyorum.

Ben bununla ilgili bir belediye çalışanına sordum, 'ne var girersin' dedi bana ama içeri girilmiyor. Ağır engelli bu çocuk partiden anlamıyor, nasıl yapacağız bilemiyorum."