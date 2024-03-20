Engelli bir kişinin çay daveti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından kabul edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir engellinin kendisine yaptığı "çay davetini", sosyal medyadan yazdığı cevapla kabul ettiğini bildirdi.

Başkentte yaşayan Erhan isimli engelli kişi, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile telefon görüşmesinde Bakan Göktaş'ı çok sevdiğini ve kendisini ziyaret etmesini istediğini belirtti.

Çam da bu görüşmesine ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sözümüz söz dedik elçiye zeval olmaz. Bakanım, Erhan sizi Sincan'a evine çay içmeye bekliyor." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da bu paylaşıma, "Bu özel davete icabet etmezsek olmaz. Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah. Seninle edecek güzel bir muhabbetimiz olduğuna eminim. Hep dediğimiz gibi kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez." şeklinde yanıt verdi.