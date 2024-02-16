Engelli bir çocuğun doğum günü meddah gösterisiyle kutlandı

Edebiyat alanında doktorası bulunan Rugeş Demir, kurduğu meddah ekibiyle 14 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli Nurdeniz Aygün'ün evinde gösteri gerçekleştirerek doğum gününü de kutladı.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde okurken Türk halk edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Demir, meddahlık yapmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptığı perde ve gölge oyunu karakterleriyle 2017'de yola çıkan Demir, hem Kastamonu'da hem de farklı kentlere giderek öğrencilerle buluştu.

Meddahlık kültürünü geniş kitlelere ulaştırmak için müzisyenler Osman Özdamarlar, Eren Kazmacı, Can Kavalcı, Sait Demir ve Nazım Ünveren ile ekip kuran Demir, köylerde evlerinden çıkamayan özel bireyleri ziyaret ederek gösteri gerçekleştiriyor.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile Duruçay köyünde yaşayan fiziksel ve zihinsel engeli 14 yaşındaki Nurdeniz Aygün'ü ziyaret eden meddah ekibi, evde gösteri yaptı. Ziyarette, Nurdeniz'in doğum günü de kutlandı.

Gösteri sırasında Nurdeniz ve ailesinin oldukça mutlu oldukları görüldü.

"Madem onlar gelemiyor, biz onların ayağına gidelim dedik"

Rugeş Demir, AA muhabirine, köy köy gezip hem meddahlığı tanıttıklarını hem de insanların keyifli vakit geçirmesini sağladıklarını söyledi.

Bugüne kadar farklı yerlerde çok sayıda gösteri yaptığını dile getiren Demir, "Ama gösterilerimize gelemeyen arkadaşların olduğunu gördük. 'Madem onlar gelemiyor, biz onların ayağına gidelim' diyerek sosyal sorumluluk projesi başlattık. Bu proje kapsamında engelli kardeşlerimizin evlerine misafir oluyoruz." dedi.

Gösterilerinin beğeniyle izlendiğini belirten Demir, "Hikaye anlatıyoruz, şarkılar, türküler söylüyoruz. Hem doğum gününü kutladık hem de meddahlık sanatının aktarılmasına vesile olduk." diye konuştu.

"Özel bireylere sevilmek çok iyi geliyor"

Anne Semra Aygün ise Nurdeniz'e sürpriz olması için etkinlikten bahsetmediklerini anlatarak, "Bir sürpriz olduğunu söyledik. Heyecandan gece uyuyamadı, sabah 06.00'da kalktı. Sürekli heyecanla bekledi. Özel bireylere sevilmek çok iyi geliyor. Nurdeniz sevildikçe daha da çiçek açıyor. Yapamadığı birçok hareketi sevgiyle aşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nurdeniz'in kardeşi Gülsüm Feyza Aygün, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ablamı mutlu ettikleri için teşekkür ediyorum. Ablam bugüne kadar neredeyse hiç böyle mutlu olmamıştı. Meddah ağabeylere çok teşekkür ederim. Ben önceden böyle bir gösteri izlemiştim. Ablama da doğum günü hediyesi gibi oldu." dedi.

Huriye Boyraz ise gösteri ve ilgilerinden dolayı Demir ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bugün onu mutlu ettik. Özel bireylere hizmet, paha biçilemez. Çocuklarımız mutluyken biz de mutluyuz. Bu ay içinde Nurdeniz'in doğum günü de vardı, gelmişken bir pasta ile doğum gününü de kutladık." diye konuştu.