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Engelli asansörüne motosikletiyle binen kişiye 951 TL para cezası

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Küçükçekmece Marmaray durağında engelli asansörüne motosikletiyle binen sürücü yakalandı. Sürücüye 951 TL para cezası kesildi.

Engelli asansörüne motosikletiyle binen kişiye 951 TL para cezası İSTANBUL - Küçükçekmece Marmaray durağında engelli asansörüne motosikletiyle binen sürücü yakalandı. Sürücüye 951 TL para cezası kesildi.

Küçükçekmece Marmaray istasyonunda geçtiğimiz günlerde engelli asansörüne motosikletiyle binen bir sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. İsmi A.F.G olduğu öğrenilen sürücüye "Motosikleti Yayaların Kullanımına Ayrılmış Yerlerde Sürmek" 951 TL adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Güncel Haberler

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