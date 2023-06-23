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Engelli asansörüne binen motosiklet sürücüsüne ceza

Engelli asansörüne binen motosiklet sürücüsüne ceza

Güncel Haberler

Küçükçekmece'de engelli asansörüne binen motosiklet sürücüsüne 5 bin 887 lira idari para cezası uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli bir kişinin Marmaray durağındaki engelli asansörüne binmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine harekete geçti.

Küçükçekmece'de engelli asansörüne binen motosiklet sürücüsüne 5 bin 887 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli bir kişinin Marmaray durağındaki engelli asansörüne binmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, 34 FKF 217 plakalı motosiklet sürücüsünün A.F.G. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 5 bin 887 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

Küçükçekmece Güncel Haberler

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