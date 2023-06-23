Engelli asansörüne binen motosiklet sürücüsüne ceza
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Küçükçekmece'de engelli asansörüne binen motosiklet sürücüsüne 5 bin 887 lira idari para cezası uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli bir kişinin Marmaray durağındaki engelli asansörüne binmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine harekete geçti.
Küçükçekmece'de engelli asansörüne binen motosiklet sürücüsüne 5 bin 887 lira idari para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli bir kişinin Marmaray durağındaki engelli asansörüne binmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmada, 34 FKF 217 plakalı motosiklet sürücüsünün A.F.G. olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 5 bin 887 lira idari para cezası kesildi.