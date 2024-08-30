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Engelli Asansörü Çöktü: 4 Yaralı

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Manisa'nın Kula ilçesinde caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörü aşırı yüke dayanamayarak çöktü. Kazada bedensel engelli Talat Kırkulak ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörünün aşırı yüke dayanamayıp yaklaşık 10 metreden zemine çakılması sonucu bedensel engelli Talat Kırkulak (60), yanındaki misafirleri Suat Kaya (59), Güllü Kaya (59) ve Iraz Kaya (71) yaralandı.

Olay, merkez 4 Eylül Mahallesi 327 Sokak'taki Enes Apartmanı'nda meydana geldi. Bedensel engelli Talat Kırkulak, misafirleri Suat Kaya, Güllü Kaya ve Iraz Kaya ile 3 katlı binanın son katındaki evlerinden caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörüyle zemine inmek istedi. Asansöre binen 4 kişi ve yanlarındaki yüklerin ağırlığına dayanamayan asansör, yaklaşık 10 metre yükseklikten büyük bir gürültüyle zemine çakıldı. Gürültüyü duyan mahalleli, bir yandan kendi imkanları ile asansör içerisindeki 4 kişiye yardım ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansörde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, caraskal sistemiyle binanın dış cephesine kurulan ve kaza sonucu 4 kişinin yaralanmasına sebep olan asansörün, bedensel engelli Talat Kırkulak'a ait olduğu ve evine inip, çıkmakta kullandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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