Üye Girişi
Haberler

Engelli Asansörü Çöktü: 4 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörü aşırı yüke dayanamayarak çöktü. Bedensel engelli Talat Kırkulak ve yanındaki misafirleri yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörünün aşırı yüke dayanamayıp yaklaşık 10 metreden zemine çakılması sonucu bedensel engelli Talat Kırkulak (60), yanındaki misafirleri Suat Kaya (59), Güllü Kaya (59) ve Iraz Kaya (71) yaralandı.

Olay, merkez 4 Eylül Mahallesi 327 Sokak'taki Enes Apartmanı'nda meydana geldi. Bedensel engelli Talat Kırkulak, misafirleri Suat Kaya, Güllü Kaya ve Iraz Kaya ile 3 katlı binanın son katındaki evlerinden caraskal sistemiyle kurulan engelli asansörüyle zemine inmek istedi. Asansöre binen 4 kişi ve yanlarındaki yüklerin ağırlığına dayanamayan asansör, yaklaşık 10 metre yükseklikten büyük bir gürültüyle zemine çakıldı. Gürültüyü duyan mahalleli, bir yandan kendi imkanları ile asansör içerisindeki 4 kişiye yardım ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansörde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, caraskal sistemiyle binanın dış cephesine kurulan ve kaza sonucu 4 kişinin yaralanmasına sebep olan asansörün, bedensel engelli Talat Kırkulak'a ait olduğu ve evine inip, çıkmakta kullandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manisa Kula Kaza Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?" diyenler bu milletin tarihini bilmiyor

 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe Alanyaspor maçı nereden izlenir? 30-31 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 30-31 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir 30-31 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Foça, Ödemiş, Torbalı 30-31 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Kağıthane, Avcılar, Silivri su kesintisi listesi! 30-31 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Aksu, Korkuteli 30-31 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Sarıçam, Yüreğir, Kozan 30-31 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 30-31 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Karkamış 30-31 Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Mamak, Beypazarı, Ayaş 30-31 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title