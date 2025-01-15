Engelli Araçlarına ÖTV İstisnasında Yeni Düzenleme

(ANKARA) - Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) istisnası için getirilen yeni düzenlemenin uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarılan düzenlemenin uygulama tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.