Gaziantep'te oğlunun düğününe giden engelli anneye özel araç

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli anneye oğlunun düğününe gidebilmesi için asansörlü aracı tahsis etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, "Engelsiz kent Gaziantep" anlayışıyla, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kas erimesi hastalığından dolayı tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren engelli anne Özgür Akdemir'in (44), oğlunun nikah ve düğün törenine katılmak için yardım talebini olumlu karşıladı.

Ekipler, asansörlü araçla, Şehitkamil ilçesine bağlı Değirmiçem Mahallesi'nden anne Akdemir'i 26 Nisan'da, Şehitkamil Belediyesi Nikah Salonu'ndaki nikah törenine, 3 Mayıs'ta da İncilipınar'da bulunan düğün salonuna götürdü.

Akdemir, oğlunun evlilik yolunda attığı ilk adımda kendisini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ederek, ekibin kısa sürede kendisine döndüğünü ve çok güzel ilgilendiklerini kaydetti.