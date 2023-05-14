Engelli aile sandık başına gitti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde engelli aile sandık başına giderek oyunu kullandı.

Kilimli ilçesinde görme engelli 49 yaşındaki baba Mustafa Kayıkçı, eşi ortopedik engelli 46 yaşındaki Armağan ve mental retardasyon engelliği bulunan 22 yaşındaki oğlu Enes ile birlikte oyunu kullanmak üzere Başöğretmen Şükrü Yavuz Ortaokulu'nda sandık başına geldi. Okula birbirlerine destek olarak gelen aile kimlik belgelerini teslim ettikten sonra kabine girerek sırayla oylarını kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Mustafa Kayıkçı, "Her ne kadar şikayetlerimiz de olsa en kötü demokrasi bile hiç demokrasi olmamasından daha iyidir. Çok güzel seçim ortamı, gördüğüm kadarıyla. Vatana millete hayırlı olsun. Biz aile olarak engelliyiz. Yine de vatandaşlık görevimizi yaptık. Gelip oy kullansınlar, vatandaşlık görevlerini yapsınlar. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, problemlerimizi her şeyi anlatabileceğimiz tek yer sandık. Her ne kadar 5 yılda bir bize söz hakkı tanınsa da oylarımızla kendimizi ifade etme fırsatı buluyoruz" dedi.

Ortopedik engelli eşi Armağan Kayıkçı da "Öncelikle hayırlı olsun. Alt katta oy kullansam daha iyi olurdu. Yaşlı amcalarımızı, teyzelerimizi gördük onlar da zorlandı. Ben ortopedik engelli olduğum için üst kata çıkmakta zorlandım. Alt kat olsa daha iyi olurdu" ifadelerine yer verdi.