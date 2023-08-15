Engelli Adamın Kesik Bacağını Gören Kadın Çığlık Attı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dilenen engelli adamın kesik bacağını gören bir kadın çığlık atarak polis ekiplerini harekete geçirdi. Olayın yanlış anlaşılma olduğu tespit edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dilenen engelli adamın kesik bacağını gördükten sonra çığlık atan kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre Meydanbaşı istikametine yürüyen kadın, yol kenarında dilenen engelli adamın kesik bacağını görünce çığlık attı. Çığlık sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayın yanlış anlaşılma olduğunu tespit ederken dilenen şahıs hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. - ZONGULDAK