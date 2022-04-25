ENGELLERİ ÜRETEREK AŞIYORLAR

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitim merkezi bünyesinde açılan 'Engelleri üreterek aşıyorum' projesi kapsamında engelliler, açılan seramik kursunda hediyelik eşya üretiyor.

İlçenin Orman Mezarlık Mahallesi'nde Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engelli öğrenciler için 'Engelleri üreterek aşıyorum' projesi kapsamında cam ve seramik kursu açıldı. Engelli öğrencilerin kursta hem cam boyama hem de seramikten süs eşyaları üreterek satışını yapıyor.

Atölyede cam boyama, seramikten süs eşyaları ve plaket tarzı çalışmalar yaptığını belirten cam seramik eğitimeni Yılmaz Onay, hazırladıkları yöreye özgü hediyelik eşyalara vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Seramik çalışmasını sabır isteyen bir meslek olduğunu belirten Onay, Öğrencilere önce sabırlı olmayı öğretiyoruz. Sabrı olmayan bir öğrenci seramik yapamaz mesleği de sevemez. Engelli öğrencilerimiz de bu işi severek yapıyorlar ve topluma adapte oluyorlar. Açılan bu kurslar sayesinde işi öğrendikçe kendilerini daha çok rahat hissediyorlar. dedi.

Onay, atölyede hem imalat hem de satış yaptığını da belirterek, Hediyelik eşya yaparak bu sektörü geliştirme çabamız da var. Atölyemizde seramikten ters laleler ve benzeri hediyelik eşyalar yapılıyor. Seramik çalışmalarda ise seramiği döküm ve tornayla şekillendiriyoruz. Kalıplarına koyarak bin 280 derecelik fırında pişirdikten sonra süs eşyası haline getiriyoruz. dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel