ENGELLERİ SPORLA AŞTI - Haberler

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 1 yaşındayken havale geçirdiği için konuşma ve yürüme yeteneğini kaybeden serebral palsi Ahmet Görel (25), 2,5 yıl önce başladığı sporla koltuk değneğinden kurtulup, konuşmaya başladı. Kimseye ihtiyaç duymadan ihtiyaçlarını giderebilen yüzde 60 engelli raporu bulunan Görel'in annesi Arzu Görel, oğlunun tıbbi destek ve bir kurumda çalışabileceği bir iş verilmesini istedi.

Alaşehir'de yaşayan serebral palsi hastası Ahmet Görel, 1 yaşında havale geçirip, konuşma ve yürüme yeteneğini kaybetti. Ailesi durumu 5 yaşına geldiğinde fark etti. Hastane hastane dolaşmalarına rağmen Görel, sağlığına kavuşamadı. Zaman yatağa bağımlı hale gelen ve hiçbir işini göremeyen Görel, 17 yaşına kadar fizik tedavi gördü. Görel, fizik tedaviler sonucunda ayağa kalıp, bastonla yürümeye başladı. Hastalığı nedeniyle hayata küsüp, eve kapanan Görel, sosyalleşmesi için annesi Arzu Görel'in isteğini kırmayıp, 2,5 yıl önce spora başladı. Annesinin de desteğiyle koltuk değnekleriyle gittiği spor salonunda yaptığı çalışmalarla kaslarının esnemesi sağlanan Görel'e konuşması için de bol bol sesli kitap okutuldu. Yaptığı bu çalışmalarla zaman içinde bastonsuz şekilde yürümeye başlayan, kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan ihtiyaçlarını gidermeye başlayan Görel'e spor salonuna gelen kişilere çay, kahve servisi yaptırarak kendine güveninin gelmesi sağlandı. Ayrıca, servis yaptığı kişilerle diyalog kurması sağlanarak tekrar konuşma yeteneğini de kazandı.

DOKTORLARIN BİRİ UMUT VERİYOR BİR DİĞERİ 'BU DURUMU KABUL ET' DİYORDU

Engellerini sporla aşan yüzde 60 engeli raporu bulunan Ahmet Görel, Hastalığım 5 yaşına geldiğimde fark edildi. Ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyordum. 17 yaşına kadar düzenli olarak farklı farklı doktorlara gittik, ancak biri umut veriyordu, bir diğeri 'Bu durumu kabullen' diyordu. Fizik tedavi ünitelerine gittim ama istenilen sonuç alınamadı. Boyum uzuyor, vücudum farklı şekiller alıyordu. Hareketsiz kaldığım için de her geçen gün güç kaybı yaşıyordum. Annemin desteğiyle spora başladım. Bastonla geldiğim spor salonundan artık yürüyerek ve konuşarak çıkıyorum. Daha önce annem ve babamın desteğiyle karşıladığım ihtiyaçlarımı tek başına giderebiliyorum dedi.Görel'in annesi Arzu Görel, oğluna tıbbi destek ve bir kurumda çalışabileceği bir iş verilmesini istedi.

'TIBBİ DESTEK ALMASI DA GEREKİYOR'

Spor eğitmeni Adem Demirci ise Ahmet bize ilk geldiğinde bastonla yürüyebiliyordu. Yardımsız hareket edemiyordu. Verdiğimiz eğitim ve çalışmalardan sonra esnemeyen kasların esnemesini sağladık, kaslarını güçlendirdik. Çalışmalar sonunda yürümeye ve konuşmaya başladı. Kendisine öz güveni geldi. Ancak bizim veremediğimiz tıbbi desteklerin de alınması gerekiyor. Bu da biraz ekonomik duruma bağlı. Ahmet'in tıbbi desteğe ve bir işte çalışmaya ihtiyacı var. İlgili kurumlar ve iş yeri sahipleri Ahmet'e uygun bir işte yardımcı olmalar gerekiyor. Bunu da bekliyoruz diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel