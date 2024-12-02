Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Engelleri Birlikte Aştılar: Polisler ve Özel Bireyler El Ele

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Engelliler Günü'nde Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte polisler, özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya gelerek türkü söyledi ve oyunlar oynadı. 'Biliyorum Güvendeyim' projesi çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Polisler söyledi, özel vatandaşlar oynadı

Engelleri birlikte aştılar

KIRŞEHİR - Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte polisler türkü söyledi özel vatandaşlar oynadı.

Kırşehir'de Toplum Destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde 'Biliyorum Güvendeyim' projesi çerçevesinde polisler, özel eğitim gören öğrenci gruplarıyla bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte eğitim gören 42 özel ihtiyaçlı bireyle sohbet eden polis, onlarla oyunlar oynayıp türkü söyledi. Canlı müzik eşliğinde eğlenen gruplara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Emniyet yetkilileri 'Biliyorum Güvendeyim' projesiyle toplumun her kademesine ulaşmayı hedefliyor.

Engelleri Birlikte Aştılar: Polisler ve Özel Bireyler El Ele
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı
img

Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
img

Rusya'nın uykularını kaçıracak fotoğraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Ataşehir, Avcılar, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.