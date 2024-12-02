Engelleri Birlikte Aştılar: Polisler ve Özel Bireyler El Ele
Dünya Engelliler Günü'nde Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte polisler, özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya gelerek türkü söyledi ve oyunlar oynadı. 'Biliyorum Güvendeyim' projesi çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.
Polisler söyledi, özel vatandaşlar oynadı
Engelleri birlikte aştılar
KIRŞEHİR - Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kırşehir'de düzenlenen etkinlikte polisler türkü söyledi özel vatandaşlar oynadı.
Kırşehir'de Toplum Destekli Polislik faaliyetleri çerçevesinde 'Biliyorum Güvendeyim' projesi çerçevesinde polisler, özel eğitim gören öğrenci gruplarıyla bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte eğitim gören 42 özel ihtiyaçlı bireyle sohbet eden polis, onlarla oyunlar oynayıp türkü söyledi. Canlı müzik eşliğinde eğlenen gruplara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Emniyet yetkilileri 'Biliyorum Güvendeyim' projesiyle toplumun her kademesine ulaşmayı hedefliyor.