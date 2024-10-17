Engelleri Aşan Robot Köpek Projesi TEKNOFEST'te Birincilik Kazandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, TEKNOFEST "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması"nda birincilik kazanan "Engelleri Aşan Robot Köpek" projesi tanıtıldı.

Geçen yıl Karamürsel Çözüm Akademi Ortaokulu öğrencisiyken anne ve babası gibi görme engelli ebeveynlerinin yaşadığı zorlukları azaltmak isteyen Alperen Akın Danacı, rehber köpeklerden esinlenerek oluşturduğu proje fikrini okuluna sundu.

Projenin onaylanmasının ardından Danacı, okul müdürü ve robotik kodlama eğitmeni Rabia Akış önderliğinde arkadaşları Poyraz Taşdemir ve Atilla Çınar Karacaer'le çalışmalara başladı.

Anne-babasından da çalışmalar sırasında fikir alan Danacı ve arkadaşlarının geliştirdiği "Engelleri Aşan Robot Köpek" projesi, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması"nda zirvede yer aldı.

Öğrenci ekibinin 4 teker üzerine kurulu tasarladığı robot köpek, gövdesinin çeşitli bölümlerine eklenen sensör ve kameralar aracılığıyla çevresindeki engel ve durumları analiz ederek verileri sesli şekilde kullanıcıya aktarabiliyor.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında konuşan Danacı, projeye ilişkin bilgi vererek, görme engelli bireylere yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Görme engelli babasının, günlük hayatta çeşitli zorluklar yaşadığını vurgulayan Danacı, "Bu yüzden böyle bir proje yaptık. Kameralarla, robotun aynı zamanda yukarıdaki nesneleri de görmesini sağladık. Birinci olamayız sanıyordum ama arkadaşlarım sayesinde olduk. Prototip aşamasında olan robotumuz, farklı özellikler eklenerek geliştirilebilir." ifadelerini kullandı.

Danacı, bilgisayar mühendisi olmayı hedeflediğini belirtti.