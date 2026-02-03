Haberler

Antalya'da "Engel Tanımayan Şefler Buluşması" etkinliği düzenlenecek

Antalya'da Valilik himayesinde düzenlenecek 'Engel Tanımayan Şefler Buluşması', özel gereksinimli çocuklarla aşçı ve miksolojistlerin bir araya geleceği atölyelerle toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Antalya'da Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tüm Aşçılar ve Miksolojistler Derneği (TAMDER) işbirliğiyle "Engel Tanımayan Şefler Buluşması" 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Herkes İçin Mutfak, Herkes İçin Lezzet, Engelsiz Yarınlar" temalı etkinlik, 4 Şubat'ta Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Program kapsamında 10 miksolojist, 10 pastacı ve 10 aşçı, özel gereksinimli çocuklarla birebir eşleşerek yarışma formatında düzenlenecek atölyelerde bir araya gelecek.

Etkinlik, toplumsal farkındalığı artırmayı, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemeyi ve öğrenciler arasında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
