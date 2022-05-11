Engel tanımayan oyun, Dönemeç

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmet Birimi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Sui Generis Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen, 'Dönemeç' adlı tiyatro oyunu Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nde tüm engel gruplarından bireyler için gösterime sunuldu. Oyunu, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Genel Sekreter Ahmet Kapanoğlu, Baro temsilcileri ve davetliler birlikte izledi.

Oyun, tüm engel gruplarının erişimine uygun olacak şekilde planlandı. Oyun başlamadan önce sahnede bulunan dekorun görme engelli bireyler için sesli betimlemesi yapıldı, ayrıca işitme engelli bireyler için de işaret diliyle simultane olarak aktarıldı.

Oyun sonunda Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy verdiği desteklerden dolayı Sui Generis Tiyatro Topluluğu kurucusu Hüseyin Akçar'a teşekkür plaketi verdi.

Yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten engelli bireyler ve aileleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ederek, "Başkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu etkinlikten dolayı Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dediler.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi yetkilileri, engelli bireyler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve bu özel haftada sanatın gücüyle bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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