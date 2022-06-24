Enflasyonun rekor kırdığı Yunanistan'da aşevleri önündeki kuyruklar uzuyor
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrol fiyatlarının artmasıyla enflasyon oranının yükseldiği Yunanistan'da, ekonomik kriz yüzünden aşevlerinin önündeki kuyrukların da giderek uzadığı görülüyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrol fiyatlarının artmasıyla enflasyon oranının yükseldiği Yunanistan'da, ekonomik kriz yüzünden aşevlerinin önündeki kuyrukların da giderek uzadığı görülüyor.
Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) June 20, 2022
DailyMotion.com / Güncel