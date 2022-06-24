Enflasyonun rekor kırdığı Yunanistan'da aşevleri önündeki kuyruklar uzuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enflasyonun rekor kırdığı Yunanistan'da aşevleri önündeki kuyruklar uzuyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrol fiyatlarının artmasıyla enflasyon oranının yükseldiği Yunanistan'da, ekonomik kriz yüzünden aşevlerinin önündeki kuyrukların da giderek uzadığı görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrol fiyatlarının artmasıyla enflasyon oranının yükseldiği Yunanistan'da, ekonomik kriz yüzünden aşevlerinin önündeki kuyrukların da giderek uzadığı görülüyor.

DailyMotion.com / Güncel

Yunanistan Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title