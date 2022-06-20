Enflasyonun rekor kırdığı Almanya'da gıda bankaları önündeki kuyruk uzuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enflasyonun rekor kırdığı Almanya'da gıda bankaları önündeki kuyruk uzuyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Covid-19 pandemisi ve ardından gelen Ukrayna işgali Avrupa'nın lokomotifi olarak görülen Almanya'yı da vuruyor.

Covid-19 pandemisi ve ardından gelen Ukrayna işgali Avrupa'nın lokomotifi olarak görülen Almanya'yı da vuruyor. Yıllık enflasyonun neredeyse yüzde 8'e çıktığı ülkede son kullanma tarihleri yaklaşmış ya da dolmuş ürünleri ucuza satan gıda bankaları önünde kuyruklar uzuyor.

DailyMotion.com / Güncel

Koronavirüs Ukrayna Almanya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title