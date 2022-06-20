Enflasyonun rekor kırdığı Almanya'da gıda bankaları önündeki kuyruk uzuyor
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Covid-19 pandemisi ve ardından gelen Ukrayna işgali Avrupa'nın lokomotifi olarak görülen Almanya'yı da vuruyor.
Covid-19 pandemisi ve ardından gelen Ukrayna işgali Avrupa'nın lokomotifi olarak görülen Almanya'yı da vuruyor. Yıllık enflasyonun neredeyse yüzde 8'e çıktığı ülkede son kullanma tarihleri yaklaşmış ya da dolmuş ürünleri ucuza satan gıda bankaları önünde kuyruklar uzuyor.
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