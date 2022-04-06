"Enflasyonla Mücadelede En İyi Yatırım Hisse Satın Almak"
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türkiye piyasası da dahil olmak üzere gelişmekte olan piyasaların son zamanların en ucuz piyasaları olduğunu belirten New York'tan yatırım uzmanı Altan Ergün, enflasyonla mücadelede en iyi yatırımın, hisse satın almak olduğunu söyledi.
Türkiye piyasası da dahil olmak üzere gelişmekte olan piyasaların son zamanların en ucuz piyasaları olduğunu belirten New York'tan yatırım uzmanı Altan Ergün, enflasyonla mücadelede en iyi yatırımın, hisse satın almak olduğunu söyledi
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022
DailyMotion.com / Güncel