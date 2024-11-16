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Enflasyon Beklentileri Üzerine Açıklama

Enflasyon Beklentileri Üzerine Açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak belirli bir seviyenin altına inmesinin zaman alacağını belirtti. 12 ay sonra enflasyonun %27,2'ye gerilemesinin beklendiğini açıkladı.

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyondaki beklentilerde bir iyileşme olsa da belirli bir seviyenin altına inmesinin zaman aldığını belirterek, 12 aylık ve 24 aylık enflasyon beklenti verilerinin grafiğini paylaştı. Şimşek, şunları kaydetti:

"Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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