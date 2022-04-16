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Enez sahilinde bir evin çatısı yandı

AA - Ömer Çakıcı - Güncel
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Enez sahilinde bir evin çatısı yandı

Enez sahilinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Enez sahilinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Meltem Sitesi'nde T.A'ya ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yangın söndürüldü.

Evde hasar oluştu.

AA / Ömer Çakıcı - Güncel

Yangın, Güncel, Haberler

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