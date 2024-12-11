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Enez Kaymakamı Muhtarlarla Proje Toplantısı Düzenledi

Enez Kaymakamı Muhtarlarla Proje Toplantısı Düzenledi
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Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, köy muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirerek, köylerdeki çalışmalar ve 2025 yatırım programındaki projeleri değerlendirdi. Ayrıca, Ari Damızlık Hayvan Deposu Edirne Projesi hakkında bilgiler verildi.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, köy muhtarlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, köylerde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Gelecek yıl yapılacak projelerin ele alındığı toplantıda, 2025 yatırım programındaki projeler görüşüldü.

Toplantıya, Enez İl Genel Meclisi üyeleri Şenol Kılıç ve Salih Akar da katıldı.

Ari Damızlık Hayvan Deposu Edirne Projesi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Ari Damızlık Hayvan Deposu Edirne Projesi" değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt başkanlığında düzenlenen toplantıda projeyle ilgili çalışmalar ele alındı.

Bayazıt, projenin Edirne'ye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Edirne'nin hastalıklardan ari damızlık hayvan üretim merkezi olması amacıyla önemli bir projenin hayata geçirileceğini belirten Bayazıt, proje hakkında bilgi almak ve ön talepte bulunmak isteyen üreticilerin 27 Aralık 2024'e kadar tarım ve orman müdürlüklerine başvurabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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