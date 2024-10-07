Enez Kaymakamı Doğa Yürüyüşüne Katıldı
Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Saros Doğa ve Spor Derneği tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katılarak Hisarlı Dağı'nda doğayla iç içe bir etkinlik gerçekleştirdi. Ayrıca, Edirne'de 'Bir kahvenizi içeriz' projesinin devam ettiği ve öğrencilerin eğitimdeki başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı bildirildi.
Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Hisarlı Dağı'nda gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Saros Doğa ve Spor Derneği tarafından düzenlenen etkinlik Yenice köyünden başladı.
Hisarlı Dağı'ndaki seyir terasında tamamlanan etkinlikte Kaymakam Tutal ve katılımcılara doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi.
"Bir kahvenizi içeriz" projesi sürüyor
Edirne'de, okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Bir kahvenizi içeriz" projesi devam ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği himayesinde geçen yıl başlatılan proje kapsamında öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından evlerinde ziyaret ediliyor.
Projeyle öğrencilerin eğitimdeki başarılarının ve okula olan aidiyet duygularının artırılması hedefleniyor.