Enez Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

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Enez Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

AA - Ömer Çakıcı - Güncel
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Enez Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi açıldı

Enez Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünlerden oluşturulan yıl sonu sergisi açıldı.

Enez Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı el emeği ürünlerden oluşturulan yıl sonu sergisi açıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, belediye düğün salonundaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, eğitim programlarını başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Kurslardan toplam 1174 vatandaşın faydalandığını belirten Göktaş, ilçedeki sosyal faaliyetlerin süreceğini ifade etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mine Yeşim Saylak da Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan kursların tamamlandığını ifade etti.

Saylak, yağlı boya, resim, seramik, giyim, yiyecek, müzik, okuma ve yazma, aromatik bitkiler dalında kursiyerlerin başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi ziyaret etti.

Sergi hafta sonuna kadar gezilebilecek.

AA / Ömer Çakıcı - Güncel

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