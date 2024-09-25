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Enez Deniz Limanı'nda Güvenlik Önlemleri Artıyor

Enez Deniz Limanı'nda Güvenlik Önlemleri Artıyor
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Saros Körfezi'nde güvenlik sağlamak için 7/24 görev yapıyor. Ekipler, deniz yoluyla kaçakçılıkla mücadele, çalıntı deniz araçlarının aranması ve deniz alanlarında denetimler gerçekleştiriyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Saros Körfezi'nde güvenliği sağlamak için göreve başladı.

Polis ekipleri yerli üretim kontrol botu ile Enez Limanı'nda faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler Saros Körfezi'nin yanı sıra Meriç Nehri ve göllerde de görev yapacak.

Mavi vatanın güvenliğine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Deniz polisinin çalışma alanları

Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla kanunsuz giriş ve kaçışları önlemek ve kaçakçılıkla mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak.

Otel, gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme, eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan her çeşit deniz araçlarında denetimler de gerçekleştirecek ekipler, kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeleri uzmanlar tarafından yok edilinceye kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini de alacak.

Deniz polisi, denizde, iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleri ile cesetleri balık adam veya kurbağa adamlar tarafından dalış yapmak suretiyle aratmak gibi konularda hizmet verecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Saros Körfezi Enez

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