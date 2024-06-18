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Enez'de yaralı atmaca tedavi altına alındı

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Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan yaralı atmaca, tedavi edilmek üzere alındı. Atmaca, doğal yaşam alanına bırakılacak.

Edirne'nin Enez ilçesinde yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Sultaniçe köyünde yaşayan Mustafa Elmas (55), çeltik tarlasını doşatığı sırada kanadı kırık bir atmaca buldu.

Atmacayı evine getiren Elmas, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesi ekiplerine haber verdi.

DKMP ekiplerince alınan atmacanın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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