Enez'de Tehlike Altındaki Su Samuru Görüntülendi
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilinde, nesli tehlike altında bulunan su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Su samuru, kıyıda çocukların ilgi odağı oldu.
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilinde nesli tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi.
Gülçavuş köyü sahiline gelen vatandaşlar, kıyıda su samurunun yüzdüğünü görerek, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre kıyıda yüzen ve çocukların ilgi odağı olan su samuru, daha sonra açığa giderek gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel