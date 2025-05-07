Enez'de Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı Toplantısı Gerçekleşti

Edirne'nin Enez ilçesinde yapılması planlanan "Boreas 1 Enez Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Artışı" Projesi'ne ilişkin toplantı düzenlendi.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Enez'de gerçekleştirilen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü Sezen Dursun başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çevre Mühendisleri Berkay Fazlıoğlu, Elif Usta, Şule Elmacı, İl Özel İdaresi yetkilileri, yatırımcı firma ve ilgili ÇED firması temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından, 10 türbinle 30,9 megavat olan kapasitenin, 11 türbine çıkarılarak 37,9 megavata yükseltilmesinin planlandığı proje sahasında arazi incelemesi yapıldı.