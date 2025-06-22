Enez'de Park Halindeki Karavan Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Enez'de Park Halindeki Karavan Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesinde park halindeyken yanan bir çekme karavan, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü, ancak tamamen kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, park halindeyken yanan çekme karavan kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Gülçavuş köyü sahilinde meydana geldi. Park halindeki çekme karavanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm karavanı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, karavan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
ÖSYM duyurdu! YKS cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM duyurdu! Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.