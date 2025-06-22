Enez'de Park Halindeki Karavan Yandı
Gülçavuş köyü sahilinde park halindeki karavanda çıkan yangın sonucunda itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti. Yangın, karavanın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Enez'de yanan karavan kullanılamaz hale geldi.
Gülçavuş köyü sahilinde park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen karavan kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel