Enez'de otomobilinden parası çalınan kişi polise başvurdu.

Enez Limanı'na otomobilini park eden R.K, aracındaki bir miktar paranın yerinde olmadığını fark etti.

R.K, Enez Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Evden hırsızlık

Keşan'da evinden cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan A.E, evini kontrol ettiğinde cep telefonunun çalındığını fark etti.

Ev sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığı

İpsala'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

A.E, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

A.E, İpsala Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.