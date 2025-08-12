Enez'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın, yazlık siteleri tehdit ederek vatandaşların tahliyesine yol açtı. Dronla çekilen görüntülerde, yangının büyük zarar verdiği ormanın büyük kısmının yandığı görüldü.
Edirne'nin Enez ilçesinde 16 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında etkilenen alan, havadan görüntülendi. Yazlık sitelerin bulunduğu yerleşim yerlerini de tehdit edip, vatandaşların tahliye edildiği yangında, Gülçavuş ve Büyükevren köylerini kapsayan bölümde kalan orman büyük zarar gördü. Dronla çekilen görüntülerde, ormanın büyük kısmının yanıp siyaha büründüğü görüldü.
Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel