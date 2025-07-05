Enez'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Büyükevren köyü sahili yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere, havadan 1 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçak, karadan ise arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.