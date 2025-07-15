Enez'de Elektrikli Bisiklete Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Edirne'nin Enez ilçesinde, bir otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki S.Y. hayatını kaybederken, A.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne'nin Enez ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sahil Yolu Göller Mevkisi'nde seyreden otomobil, önündeki A.K'nin (50) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrikli bisikletteki kadınlar A.K. ile S.Y. (41) yaralandı. Sağlık ekiplerince Enez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
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