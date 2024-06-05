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Enez'de Dip Temizliği Yapan Dalgıçlar Amfora Buldu

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Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe limanında düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapılan dip temizliğinde dalgıçlar tarihi bir amfora buldu. Etkinlikte öğrenciler çevre temizliği yaparken, dalgıçlar da denizden çeşitli atıklar çıkardı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe limanında 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dip temizliği yapan dalgıçlar, 'amfora' buldu.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Enez Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve dalış okulları iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 40 öğrenci liman çevresindeki çöpleri toplarken, 5 dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri de denizde dip temizliği yaptı. Dalgıçlar, denizden tarihi amfora, lastik, yıpranmış ağ, tekne parçaları, plastik, tahta, cam ve evsel atık çıkardı. Dalgıçların bulduğu amfora ise sahil güvenlik ekiplerinin botuyla limana çıkarılarak, Enez Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Enez Ortaokulu'ndan 40 öğrencimiz sahil temizliği yaparak çevre bilincini yaşarken, dalış hocalarımız da limanda temizlik yaptı. Dalış eğitmeni Ender Özgen'e, dalgıçlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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