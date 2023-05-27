Enez'de Çilek Hasadı Yapıldı

Enez'in Çeribaşı köyünde çilek hasadı yapıldı. Çilek üreticileri Salih ve Serhat Arda'nın bahçesinde gerçekleşen hasatta davetliler toplanan çileklerin tadına baktı. İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Arda ailesinin Çeribaşı köyünde 12 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yaptığını belirtti.

Enez'in Çeribaşı köyünde çilek hasadı yapıldı.

Çilek üreticileri Salih ve Serhat Arda'nın bahçesinde gerçekleşen hasatta davetliler toplanan çileklerin tadına baktı.

Hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Arda ailesinin Çeribaşı köyünde 12 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yaptığını belirtti.

Üreticilerin, Albion (Yediveren) çeşidinden dekar başına 1,5 ton ürün aldığını ifade eden Bayazıt, mayıs ayında başlayan hasadın iklim koşullarına bağlı olarak sene sonuna kadar sürebildiğini kaydetti.

Hasada İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazan Türkaslan, Enez Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkan ve köy muhtarı Tezcan Meriç katıldı.