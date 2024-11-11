Enez'de Altyapı Çalışmaları ve Hayvan Aşılamaları Devam Ediyor
Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Büyükevren köyündeki kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi. Ayrıca, İpsala'da büyükbaş hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor.
Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Büyükevren köyündeki kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledi.
İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmaları takip eden Tutal, proje hakkında bilgi aldı.
Tutal, köy muhtarı Ahmet Tezer'le köyde yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Özcan'dan Köprü'ye ziyaret
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü'yü ziyaret etti.
Köprü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Özcan'a teşekkür etti.
Özcan da Köprü'ye çalışmalarında başarı diledi.
Hayvan aşılamaları sürüyor
İpsala'da büyükbaş hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, şap aşılama programı kapsamında 10 bin 926 büyükbaş hayvan aşılandı.
Aşılama çalışmalarının süreceği belirtildi.