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Enez'de 69 kaçak göçmen ve 1 terör şüphelisi yakalandı

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Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 69 kaçak göçmen ve 1 organizatör ile 1 terör şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde jandarma tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 69 kaçak göçmen ve 1 organizatör ile 1 terör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve komando unsurlarınca, Enez'e bağlı Karaincirli köyünde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 69 kaçak göçmen ve 1 organizatör ile 1 DKP/BÖG terör örgütü üyesi yakalandı. Organizatör ve DKP/BÖG terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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