Enez'de 600 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Edirne'nin Enez ilçesinde, keklik popülasyonunu artırmak amacıyla 600 kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen faaliyete Enez İlçe Jandarma Komutanı, dernek yetkilileri ve muhtarlar da katıldı.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, keklik popülasyonunu artırmak amacıyla 600 kınalı keklik doğaya salındı.

Yaban hayatının desteklenmesi, çeşitliliğinin artırılması ve doğal dengenin korunması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'daki Şuhut Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi'ne gönderilen 600 kınalı keklik Enez'de doğaya bırakıldı.

Edirne'de keklik popülasyonunu artırmak, yaban hayatının desteklenmesi ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen faaliyete Enez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zülfikar Orçan, Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği yetkilileri, muhtarlar ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi personeli katıldı.