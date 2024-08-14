Enez'de 600 çil keklik doğaya salındı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde keklik popülasyonunu artırmak amacıyla 600 çil keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Afyonkarahisar'daki Şuhut Keklik Üretim İstasyonu'ndan tahsisi yapılan 600 çil keklik, düzenlenen törenle Enez'de doğaya bırakıldı. Törene, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Salınan çil kekliklerin hem süne hem de çekirgeyle mücadelede önemli bir yer tuttuğu aynı zamanda da biyolojik mücadelede farkındalık sağlayarak kimyasal yöntemlerin azalmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,