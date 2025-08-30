Enez'de 30 Ağustos Zafer Seyri Coşkuyla Kutlandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Seyri etkinliği, yaklaşık 100 tekneyle coşkuyla yapıldı. Türk bayraklarıyla süslenmiş tekneler, sahil boyunca ilerleyerek vatandaşları selamladı.

SAROS KÖRFEZİ'NDE TEKNE İLE KUTLAMA

Edirne'nin Enez ilçesinde, Enez Amatör Denizciler ve Su Sporları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '30 Ağustos Zafer Seyri', bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 teknenin yer aldığı etkinlik, balıkçı barınağından başladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler, marşlarla 2 kilometrelik sahil hattı boyunca ilerleyip sahildeki vatandaşları selamladı. Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın destek verdiği etkinlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
