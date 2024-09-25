Enez Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 27 Kişi Yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında kaçak yolla yurt dışına geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 11'i çocuk olan göçmenler, Enez Limanı'na getirildi ve İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçmak isteyen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvelik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde Enez açıklarında bot tespit edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, botta 11'i çocuk 27 düzensiz göçmeni yakalandı.
Sahil Güvenlik botuna alınarak Enez Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.