Enerjisa Enerji, Yeşil Enerji Satışını Yüzde 400 Artırdı

ENERJİSA Enerji, 1 yılda yüzde 400 artışla 30'dan fazla sektörü yeşil enerji ile buluşturdu. Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Türkiye olarak yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11'inci Sıraya yükselerek iddiamızı ve kararlılığımızı da bir kez daha kanıtlamış olduk. Yeşil enerji sertifikası ile buluşan ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracat yapan şirketlerimiz için yakın gelecekte ön koşulu yeşil enerji olan kredilere yani yeşil fonlara erişimde önemli yasal düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla hareket eden elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, uluslararası geçerliliği olan yeşil enerji sertifikasyon sürecini robotik otomasyona taşıdı. Enerjsa Enerji, iş süreçlerinde dijitalleşmeyi destekleyen bu yaklaşım ile yeşil enerji satışı yapılan tüm müşterilerine, tüketimlerinin yenilenebilir enerji oranını belirten aylık itfa belgelerini otomatik olarak robot yardımıyla gönderiyor.

Enerjisa Enerji, 2023-2024 yılları geçişlerinde yeşil enerji satışını yüzde 400 oranında arttırdı. 2023 yıl sonu itibarıyla portföyünde yer alan işletmelerin 2.671 GWh'lik elektrik tüketimi Yeşil Enerji ile sertifikalandırıldı. Bu sertifikalandırmayla yaklaşık 1.2 Milyon ton karbon emisyonunun önüne geçilerek doğanın korunmasına önemli bir katkı sağlanacağı belirtildi. Serbest Tüketici portföyü için ise 3.608 GWh'lik hacim tamamen yenilenebilir kaynaklardan tedarik edildi. Bu hacmin 2024 yılı sonunda yüzde 14'lük artış ile 4.100 GWh'e ulaşması hedefleniyor. Kamu, gıda, tekstil ve turizm vb. gibi sektörler olmak üzere bugüne kadar 30'un üzerinde sektöre yeşil enerji uygulamaları ile uçtan uca çözümler sunarak elektrik enerjisi kullanımlarını yeşil enerjiye dönüştürürken, bir yandan da karbon emisyonlarını azaltacağını duyurdu. Enerjisa Enerji'nin 2023 yıl sonu itibarıyla yeşile dönüştürdüğü 6.279 GWh'lık tüketim, yaklaşık 4.2 milyon konutun yıllık tüketimine denk geliyor.

YEŞİL ENERJİ SERTİFİKASYONU TİCARETTE AVANTAJ SAĞLIYOR

Elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı taahhüt eden ve Enerjisa'dan ihtiyacına en uygun çözüm ile sertifika tipine göre elektrik tüketimini yeşile çeviren şirketler, uluslararası geçerliliği olan bu uygulama sayesinde birçok avantaj ediniyor. Doğa dostu bu çözüm sayesinde hem kendi kurumlarının hem de Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamanın yanı sıra, özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapan şirketler önemli fırsatlar elde ediyor. Yine Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan şirketlerin bu sertifikayı elde etmesinin birçok sektör için zorunluluk haline de gelmesi bekleniyor. Enerjisa, müşterilerine tüketim analizi, yeşil enerji oranının belirlenmesi, sertifika tipi seçimi, protokol imzalanması ve sertifika tipine bağlı olarak raporlama hizmetlerini bir bütün halinde sunarak maksimum faydayı sağlamayı hedefliyor.

'YEŞİL ENERJİNİN İHRACAT YAPAN ŞİRKETLER İÇİN KİLİT ROL OYNADIĞINA İNANIYORUZ'

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Dünyanın en önemli gündem maddesi olan iklim krizinin üstesinden gelebilmek adına enerji sektörüne büyük görevler düşüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının fosil yakıt yatırımlarının önüne geçmesi ile birlikte dünyamız ve gelecek nesiller için umutlu bir atmosfer oluştu. Bu konuda Türkiye olarak yenilenebilir enerji kurulu gücünde 11'inci Sıraya yükselerek iddiamızı ve kararlılığımızı da bir kez daha kanıtlamış olduk. Yeşil enerji sertifikası ile buluşan ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracat yapan şirketlerimiz için yakın gelecekte ön koşulu yeşil enerji olan kredilere yani yeşil fonlara erişimde önemli yasal düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz. Müşterilerimize tüketim analizi, yeşil enerji oranının belirlenmesi, sertifika tipi seçimi, protokol imzalanması ve sertifika tipine bağlı olarak raporlama hizmetlerini bir bütün halinde sunduğumuz bu uygulama kapsamında bu rakamlara ulaşırken amacımız gelecek nesiller için Türkiye'de daha temiz, daha verimli enerjiye ve herkes için daha iyi bir geleceğe katkı sağlamak. Yeşil Enerji itfa sürecini robotik otomasyona taşıyarak müşterilerimize daha hızlı ve doğa dostu bir hizmet sağlıyoruz. Yeşil Enerji uygulamalarımızda uluslararası arenadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yeşil enerjinin ihracat yapan şirketler için kilit rol oynadığına inanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunabilmek için ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirerek geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.