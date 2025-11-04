Enerjinin Yıldızları Projesi Yeni Eğitim Yılına Başladı

TÜRKİYE'deki enerji sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi ve gençlere sektörde istihdam fırsatı sunmayı hedefleyen 'Enerjinin Yıldızları Projesi, yeni eğitim-öğretim yılına adım attı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile BEDAŞ arasında imzalanan protokol ile Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 'Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalını' tercih eden 'enerjinin yıldızları', hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak enerji sektöründe geleceğin profesyonelleri arasına katılma fırsatına sahip olacak.

Enerjinin Yıldızları Projesi'nin İstanbul Avrupa Yakası'nda devamı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) arasında yeni protokole imza atıldı. 2018 yılından bu yana 3'üncü kez yenilenen protokol önümüzdeki 3 yıl boyunca devam edecek.

2018 yılından bu yana devam eden Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Yüksek Gerilim Laboratuvarı' kuran BEDAŞ, 'Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalını' tercih eden öğrencilere staj ve burs imkanı sunarken, bu bölümden mezun olanlara iş fırsatı da sağlıyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARI DÜZEYİ VE MESLEKİ EĞİTİM EDİNMELERİ İÇİN ÖNEMLİ'

Projenin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında da sürdürülmesi için 3 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen imza töreninde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Çocuklarımızın enerji üretimi, tüketimi, üretim süreçleriyle ilgili bilgi, fikir ve farkındalık sahibi olmasında, BEDAŞ'ın bu çalışmaları son derece anlamlı. Hem yüksek gerilim atölyeleri hem bunun eğitiminin verilmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Çünkü okullar, hayatın içinde sektörel iş birlikleriyle yarınlara öğrenci hazırlamakta. Bu sebeple sektörle iş birliğimiz ve sektörün ve piyasa şartlarının ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim vermemiz, çocuklarımızın başarı düzeyleri ve meslek edinmeleri için son derece anlamlı. BEDAŞ'ın katkısı için teşekkür ediyor ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

'HEDEFİMİZ OKULLARIMIZA, ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI SUNMAK'

Enerjinin Yıldızları Projesi'nin geleceğin enerji profesyonellerini yetiştirmede çok önemli bir rol üstlendiğini belirten BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit ise "Bizim bu projeye başlarken hedefimiz, ülkenin en büyük dağıtım şirketi olarak aslında eğitim tarafında da öncü olmaktı. Meslek liselerinde başlattığımız bu proje ile sektörümüzün hem ara eleman ihtiyacına yanıt üretmek hem de okullarımızın, öğrencilerimizin geleceğine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de bu konudaki hassasiyetiniz, katkınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BEDAŞ olarak 2018'den bu yana gençlerin teknik becerilerini geliştirmelerine, sahayı tanımalarına ve mesleki özgüven kazanmalarına destek olduklarını ifade eden Yiğit, "Kurduğumuz Yüksek Gerilim Laboratuvarı, sahadaki eğitimlerimiz, teknik geziler ve mentorluk programları sayesinde gençler sektöre oldukça donanımlı bir şekilde adım atıyor. Gençlerimizin mezuniyet sonrası hızla kendi alanlarında çalışma fırsatını yakalaması bu sektörde hizmet veren bizlerin en büyük ödülü. Bugün geldiğimiz noktada, 2018'den bu yana yeniden oluşturulmasına destek verdiğimiz Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı'ndan mezun olan yüzlerce "yıldızımız" bizim için büyük bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde de Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliğimizi daha da güçlendirerek, bu modeli yeni okullara taşıyarak daha fazla gencin enerjinin geleceğinde yer almasını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

65 MEZUN BEDAŞ'TA İŞE BAŞLADI

Elektrik dağıtım şirketi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından, enerji sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen 'Enerjinin Yıldızları Projesi', Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan 'Mesleki Eğitim Protokolü' kapsamında uygulanıyor.

Bu çerçevede 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İstanbul Avrupa Yakası'nda pilot olarak belirlenen Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başlatılan proje kapsamında önce bu okulların ihtiyacı olan Yüksek Gerilim Laboratuvarları kuruldu. Ardından da sektörün ihtiyacı olan 'Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı'nın oluşturulmasına destek verilirken bu bölümü seçen öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatının yanı sıra staj ve burs imkanı sağlandı. Bugüne kadar 181'i İstanbul'da olmak üzere üç bölgede 'Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı'ndan mezun olan öğrenci sayısı 505'i buldu. İstanbul'da mezun olan gençlerin 65'i BEDAŞ'ta işe başlarken üç bölgede istihdam edilen mezunların sayısı ise 119'a ulaştı.