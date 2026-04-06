CHP'li Kış'tan Elektrik ve Doğalgaz Zamlarına Tepki: "Vatandaş Geçinmeye Değil, Hayatta Kalmaya Çalışıyor"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, enerji zamlarının zamanlaması ve ekonomik tabloya etkisine dikkati çekerek, "Emeklinin, memurun, asgari ücretlinin geliri daha cebine girmeden eriyor. Şimdi bir de elektrik ve doğalgaz zamlarıyla bu yük katlanıyor. Vatandaş geçinmeye değil, hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 30 seviyesinde açıklanırken, bağımsız hesaplamalarda bu oran yüzde 54'ün üzerine çıkıyor. Yılın ilk 3 ayında enflasyonun TÜİK verisiyle yüzde 10,04'e ulaşması, iktidarın yıl sonu için koyduğu yüzde 16'lık hedefin daha ilk çeyrekte büyük ölçüde zora soktu.

Konuya ilişkin CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Enflasyon hedefi daha yılın başında dağıldı ama siz hala çözüm üretmek yerine zam yapıyorsunuz. Bu tabloyu düzeltmenin yolunu yine vatandaşın cebinde arıyorsunuz. Bugün doğalgaz tüketimi düşük. Vatandaş kombi yakmıyor, bu yüzden zam hemen hissedilmiyor. Ama kış geldiğinde faturalar kabardığında herkes bu artışın gerçek etkisini yaşayacak. Zam şimdi yapılıyor, bedeli aylar sonra vatandaşa ödetiliyor" ifadelerini kullandı.

"Gıda fiyatları ilk üç ayda yüzde 16 artmış durumda"

Enerji fiyatlarındaki artışın tüm ekonomiyi etkilediğini vurgulayan Kış, "Elektriğe zam üretime zam demektir. Doğalgaza zam sanayiye zam demektir. Bu artışlar gıdadan kiraya kadar her kaleme yansır. Zaten gıda fiyatları ilk üç ayda yüzde 16 artmış durumda. Siz bu tabloya bir de enerji yükü ekliyorsunuz" dedi.

Kış, emekli, memur ve asgari ücretlinin yıl başında aldığı zamların kısa sürede eridiğini hatırlatarak, "Emeklinin, memurun, asgari ücretlinin geliri daha cebine girmeden eriyor. Şimdi bir de elektrik ve doğalgaz zamlarıyla bu yük katlanıyor. Vatandaş geçinmeye değil, hayatta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Zamları gizleyebilirsiniz ama faturayı bu millet ödüyor"

İktidarın ekonomi anlayışını eleştiren Kış, şunları kaydetti:

"Üretimi artıracak bir politika yok, enflasyonu düşürecek bir plan yok. Ama zam var, vergi var, yük var. Bu artık ekonomi yönetimi değil; vatandaştan toplayarak ayakta duran bir tahsilat düzenidir. Zamları gizleyebilirsiniz ama faturayı bu millet ödüyor."

Kaynak: ANKA