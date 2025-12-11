Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamı Kemal Balaban, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Enerji Verimliliği Resim Yarışması'nda dereceye giren ilkokul öğrencilerini kabul ederek tebrik etti. Ayrıca, Pınarhisar'da ağır tonajlı araçların ilçe merkezine giriş ve çıkışlarının yasaklandığı yeni bir düzenleme duyuruldu.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, "Enerji Verimliliği Resim Yarışması"nda dereceye giren ilkokul öğrencilerini makamında kabul etti.

Kaymakam Balaban, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada il birincisi olan Ece Özbağ, ikinci Zeynep Nisa Çevrim ve üçüncü Deniz Mokum'u tebrik etti.

Öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, ilçenin adını eğitim alanındaki başarılarla duyurmak istediklerini söyledi.

Pınarhisar'da ağır tonajlı araçlar için yeni düzenleme

Pınarhisar ilçesinde ağır tonajlı araçların şehir içine giriş ve çıkışları yasaklandı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, ağır tonajlı araç trafiğini düzenlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattıklarını belirtti.

31 Aralık'tan sonra ağır tonajlı araçların ilçe merkezine giriş ve çıkışlarının yasaklandığını aktaran Talay, yol ve altyapı yatırımlarını korumak amacıyla alınan kararın önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
