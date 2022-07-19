Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TEI'yi ziyaret etti - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TEI'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TEI'yi ziyaret etti

Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TEI'yi ziyaret ederken, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve beraberindeki heyet de ona eşlik etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Teı'yi ziyaret ederken, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve beraberindeki heyet de ona eşlik etti.

Eskişehir ziyaretinde Teı'de incelemelerde bulunan Dönmez'e TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI'nin özgün motor projeleri, uluslararası motor parça ve modül üretim kabiliyetleri, bakım, onarım çalışmaları ve test altyapıları hakkında bilgi verdi.

Fatih Dönmez, bilgilendirmenin ardından TEI'nin özgün motor projelerini, faaliyet alanlarındaki çalışmalarını ve başarılarını gösteren sergi alanını gezerek TEI Anı Defterini imzaladı. TEI'nin yeni özgün motor projesi TEI-TF6000 hakkında da bilgi alan Dönmez, ardından TEI-PD170 ve TEI-TS1400 motor projelerinin testlerine katıldı. TEI-TS1400 Milli motorun testlerinin gerçekleştirildiği, TEI'deki ekip tarafından oluşturulan milli bremzeyi de yerinde inceleyen Dönmez'e TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru deseniyle işlenen hat sanatı eserini ziyaretin anısına takdim etti. Bakan Dönmez ziyaretin ardından, "Başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve bu başarıların altında imzası bulunan başta TEI Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Akşit olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(Hüseyin Samet Öksüz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fatih Dönmez Eskişehir TEI Güncel Haberler

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