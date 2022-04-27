Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Kılıçdaroğlu açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Ana muhalefet partisinin lideri, geçtiğimiz günlerde güya borcundan dolayı 4 aydır elektriklerinin kesik olduğunu iddia ettiği bir evi ziyaret etti. Biz de gerçekleri belgeleriyle yayınladık. Evin elektrikleri borcundan dolayı kesik dediler. Sadece 5 gün o da 31 Mart-5 Nisan arasında kesik kaldı. Daha sonra fatura ödemesi yapılmış, elektriği kullanmaya devam etmişler."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saati olan 18.18-21.31 arası birileri elektrikleri kesmiş. Dağıtım şirketine sorduk nedir bu kaynağın kesintisi dedik. Bizden kaynaklı bir kesinti değil dediler. Düşünebiliyor musunuz bu evde elektrikler yok demek için ziyaret saati elektrikleri birileri marifetiyle kesmişler."

İhlas Haber Ajansı / Güncel