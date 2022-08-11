Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız."
AA / Murat Temizer - Güncel