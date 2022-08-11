Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." Güncel AA / Murat Temizer Fatih Dönmez Akdeniz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak... - Haberler

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